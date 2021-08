Antwerpen bevraagt inwoners over heraanleg Koningin Astridplein: "We willen meer groen, bankjes en minder verkeer" 

Daarom kiest de stad nu voor een volledige heraanleg. "Bij dergelijke projecten plannen we altijd eerst de opmaak van een projectdefinitie. De eerste stap daarin is de buurt om haar mening vragen. We hebben overigens zelf ook al verschillende vragen gekregen om het plein op te knappen. Het is wereldwijd geweten dat we een van de mooiste centrale stations hebben. Het probleem is dat bezoekers die eerste indruk verliezen zodra ze ons mooie station verlaten door het plein."