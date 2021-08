Steeds meer vraag naar groendaken: "Wateroverlast van de voorbije weken bewijst noodzaak"

Heel wat steden en gemeenten zetten de laatste jaren alleszins in op groendaken. Op sommige plaatsen, zoals in Antwerpen en Leuven, is dakbegroening zelfs verplicht voor alle nieuwbouw. In andere steden krijg je een premie bij het plaatsen van een groendak. De omvang van die premie verschilt van plaats tot plaats. Zo krijg je in Mechelen een premie van 31 euro per vierkante meter. In Gent kan dat gaan tot 45 euro per vierkante meter en tot een plafond van 50.000 euro per gebouw.

Ook de Vlaamse overheid stimuleert het plaatsen van groendaken. Zo valt bijvoorbeeld de verplichting om een regenwaterput te plaatsen weg als je dak volledig uitgevoerd is als groendak. Is je dak maar gedeeltelijk bedekt met dakbegroening, dan moet je dit aandeel dan weer niet meenemen in de berekening van de minimale inhoud van je regenwaterput.

Van die laatste maatregel zijn wel niet alle experten voorstander. Een regenwaterput blijft immers, indien goed aangelegd en juist gebruikt, een interessant middel om rioleringen te ontlasten. "De aanpak van extreme regenval blijft een en-en-verhaal", aldus Yves Heirman. "Groendaken spelen daar een rol in, net als regenwaterputten."