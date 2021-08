Zeven gevaccineerde bewoners van woonzorgcentrum in Zaventem overleden na uitbraak van Colombiaanse coronavariant

“We weten dat die nieuwe variant sinds eind juni teruggevonden wordt in ons land, maar in hele kleine percentages”, legt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) uit. “De overgrote meerderheid is de Indiase variant, de zogenoemde Deltavariant. Die is verantwoordelijk voor meer dan 95 procent van de besmettingen. 4 procent is de Britse of Alfavariant en 1 procent zijn dan nog een paar andere varianten.”

Van de Colombiaanse variant - die van de Wereldgezondheidsorganisatie nog geen letter van het Griekse alfabet heeft gekregen - werden in ons land 20 clusters vastgesteld, waarvan dus één in het woonzorgcentrum in Nossegem.

Van Ranst zegt dat dit met veel aandacht opgevolgd wordt. Tegelijk zegt de viroloog dat deze variant de virologen nog geen grote zorgen baart, “maar het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt”.