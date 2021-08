Uitgestelde doopsels en huwelijken zorgen voor drukte bij Limburgse priesters

In volle coronatijd vonden de uitvaarten, huwelijken en doopsels noodgedwongen in intieme kring plaats, maar ondertussen mogen er opnieuw meer personen aanwezig zijn op zulke ceremonies. Dat zorgt voor een stijging in het aantal doopsels en huwelijken. Priester Wim Simons vertelt over zijn drukke weekends: “Vooral juni en juli waren goed gevuld en in september staan er ook heel wat huwelijken en doopsels op de planning. Ook bij de eerste communie in september kan een feestje terug, dus daar zien we veel enthousiasme.”