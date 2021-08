Vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik wordt binnenkort opnieuw sportcentrum

Dat is goed nieuws voor de 45 sportclubs, die van de twee sportzalen in de Koornmolen gebruik maken. Clubs en sportkampen moesten maandenlang hun activiteiten staken of elders voortzetten. Sommige clubs konden terecht in de sportcentra van Herne, Lennik of Roosdaal. Andere zochten hun heil in De Cam of in de Academie, in het centrum van Gooik. Vanaf 1 september kunnen ze weer aan de slag in de Koornmolen, verzekert het gemeentebestuur.