Veel varkensbedrijven in Limburg bedreigen natuurgebieden

De Vlaamse overheid probeert de betrokken varkensbedrijven te overtuigen om vrijwillig te stoppen of om te schakelen in ruil voor een vergoeding. In Diest is een varkensbedrijf daar op ingegaan en dat wordt momenteel afgebroken. Maar in Limburg is er voorlopig nog niet veel interesse, zegt Leen Van den Bergh van de Vlaamse Landmaatschappij. "Van de 13 rode bedrijven in Limburg zijn een aantal bedrijven in overleg met de landcommissie, maar veel daarvan nog niet. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun bedrijf stop te zetten, aan te passen naar akker- of groenteteelt of te verhuizen naar een andere streek." Als bedrijven daar niet op ingaan, dan kunnen ze nog tot het einde van hun vergunning blijven bestaan, maar dan is het onherroepelijk gedaan.