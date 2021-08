Veerboot Meeswijk vaart vanaf eind augustus opnieuw uit: werken zijn gestart

De overstroming van de Maas zorgde voor een enorme ravage boven én onder de waterspiegel aan het veerpont. De afgelopen weken gebeurden in opdracht van De Vlaamse Waterweg al tal van inspecties onder en boven water om de schade in kaart te brengen. Vandaag is er duidelijkheid over de timing van de herstelwerken. “Het veerpont, dé verbinding tussen beide Limburgen, is te belangrijk om lang buiten gebruik te zijn”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Daarom zetten we alles op alles om het veer in de week van 30 augustus terug te openen voor alle verkeer.”