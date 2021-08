Wally de walrus duikt weer op in Ierland, na haltes in Engeland, Frankrijk en Spanje: einde van zijn Europese rondreis?

Al een paar maanden zwemt een walrus rond in de Europese wateren. Hij is al opgemerkt in Wales, in Frankrijk en zelfs in Spanje. Nu is hij weer in het land waar hij eerst opdook, in Ierland. Het dier doet er fotogenieke pogingen om uit te rusten op bootjes voor de kust. "Mogelijk een goed teken", denken specialisten. Ze hopen dat de eenzame Wally weer op weg is naar huis. Want normaal leven walrussen in groep in de polaire wateren van het noordelijk halfrond.