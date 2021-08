Waregem verbiedt reclame tussen ruitenwissers: "Belanden te vaak op de grond"

Wie in Waregem of omstreken geparkeerd staat, hoeft niet meer te vrezen voor reclamekaartjes tussen de ruitenwissers. In Waregem, Avelgem en Zwevegem zijn zulke reclamekaartjes of flyers tussen de ruitenwissers namelijk verboden. Die belanden vaak op de grond en vooral daarom wordt het verboden, zegt waarnemend burgemeester in Waregem Jo Neirynck (CD&V).

Het flyermateriaal dat onder de ruitenwissers van de auto's gestoken wordt, is een probleem, stelt Neirynck. "Tijdens grote manifestaties, voetbalmatches of andere grote evenementen wordt er vanalles onder ruitenwissers gestoken op grote parkingen. Bezoekers die terug naar hun auto keren, gooien die flyers of kaartjes gewoon op de grond. De gemakkelijkste oplossing om de vervuiling tegen te gaan, is door het te verbieden. Zo zijn ze verplicht om op een andere manier promotie te voeren."

Wie toch nog flyers of folders tussen ruitenwissers stopt, riskeert een boete. Ook in Ieper is het verboden. In andere West-Vlaamse steden zoals Roeselare, Knokke en Brugge nog niet; een vergunning is daar wel verplicht.