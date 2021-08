Wat weten we over de Colombiaanse coronavariant? Weinig, zo blijkt

Maar van de nieuwe variant is verder weinig bekend tot nog toe. "We weten welke specifieke mutaties deze variant heeft, maar we hebben nog geen idee welke impact die hebben op hoe het virus zich gedraagt", zei viroloog Piet Maes (KU Leuven) in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"We zien enkele mutaties die gelijk zijn aan de alfavariant (Britse) en de deltavariant (Indiase), maar in een andere combinatie. We kunnen dus momenteel nog geen uitspraken doen over de besmettelijkheid."