Ligt er een Spaans of Frans fort begraven in Werchter? "Lijkt er wel op, we gaan nu beginnen met boringen"

Helemaal zeker dat het om een fort gaat is het nog niet, maar Vanderbeken heeft er vertrouwen in. "Het kan nog altijd een oude vertakking zijn van de Demer, maar het lijkt wel degelijk alsof we met een fort te maken hebben." De volgende stap voor Winar is dat bewijzen. "We gaan nu beginnen met boringen. Ernaast gaan we in archieven op zoek naar betaalbewijzen of andere documenten over het fort."