West-Vlaamse Mayors for Peace pleiten voor nucleaire ontwapening

Mayors for Peace werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki, ondertussen hebben meer dan 8.000 lokale besturen van over heel de wereld zich aangesloten. Ook 395 steden en gemeenten in België zijn lid van het netwerk. "De burgemeester van Ieper is regioverantwoordelijke voor België en deed een oproep om deel te nemen aan de vlaggenactie van 6 tot 9 augustus. We zijn al een tijdje lid van het netwerk, maar het is de eerste keer dat we ook daadwerkelijk de groen-witte vlaggen uithangen", weet De Coene.