Zeehond Oscar is de mascotte van de kust: "Het liefst ligt hij te zonnen voor een groot publiek"

In de zomermaanden komt Oscar, een oude zeehond, vaak eens piepen in Koksijde en Oostduinkerke. Dat een zeehond zich zomaar tussen het volk mengt, is uitzonderlijk. Oscar trekt zich helemaal niets aan van andere toeristen, lacht milieutoezichter Edwig Dolfen van de stad Koksijde. "We herkennen hem echt aan zijn manieren. Hij weet dat de mensen kijken naar hem of hij haalt dan manoeuvres uit. Of soms smijt hij zich dan direct plat, trekt zich van niks anders meer aan en geniet hij van het zonnetje.

Een zeehond die wat uitrust op het strand is niet ziek, ook niet als hij er lang blijft liggen, waarschuwt Dolfen. "Zo lang dat hij geen honger heeft en geen goesting heeft om terug in zee te gaan, dan blijft hij liggen. Zo lag hij er gisteren in totaal 35 uur." Oscar is herkenbaar aan zijn manieren maar ook aan zijn karakterkop, zegt Dolfen. "Hij is sowieso al wat ouder en er zit helaas ook een glans op 1 van zijn ogen. We vermoeden dat hij wat blind aan het worden is.