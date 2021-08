Families 9/11-slachtoffers: "President Biden niet welkom op herdenking, als hij geheime documenten niet vrijgeeft"

Familieleden van de slachtoffers van de 9/11-terreuraanslagen op het World Trade Centre in New York, hebben de Amerikaanse president Joe Biden in een brief gevraagd om weg te blijven van de herdenkingen. Biden is alleen maar welkom als hij geheime dossiers over de aanslagen vrijgeeft. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de aanslagen plaatsvonden.