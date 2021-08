Bosbranden in Griekenland raken maar niet onder controle, Vlaming ter plaatse: "Koffer staat klaar"

Donderdag werd bekendgemaakt dat het leger wordt ingezet in de strijd tegen de bosbranden. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde het een ongekende milieucrisis. "Huizen kunnen opnieuw opgebouwd worden en bomen gaan weer groeien, maar het verlies aan mensenlevens kunnen we niet compenseren", zei de premier in een toespraak op televisie. Ook benadrukte hij dat de branden het gevolg zijn van een veranderend klimaat.

Intussen belooft de Griekse premier dat de getroffen gebieden snel opnieuw zullen bebost worden. "Wanneer deze nachtmerrie voorbij is, zullen we de schade zo snel mogelijk herstellen."

Het is in Griekenland net als in een aantal andere Zuid-Europese landen zeer heet. Als gevolg van de warmte en droogte kampen ook Turkije, Italië en Albanië met natuurbranden