Confrontatie in Thailand tussen politie en anti-regeringsbetogers, die ontslag premier eisen om falend coronabeleid

In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, kwam het tot confrontaties tussen anti-regeringsdemonstranten en de politie. De politie gebruikte traangas, het waterkanon en rubberen kogels om de menigte uit elkaar te drijven. De demonstranten protesteren tegen het falend beleid van de regering om de uitbraken van coronavirus in te dijken en de impact ervan op de economie aan te pakken. Ze eisen het ontslag van premier Prayuth Chan-ocha.