Drie schietincidenten in Antwerpen vannacht

Een derde schietincident was er op de Boomsesteenweg in Wilrijk. "Die melding kwam twee uur later binnen. Ook daar werden verschillende schoten gelost, waarvan er enkele in de gevel van een superette belandden. Het gerechtelijk labo, de federale gerechtelijke politie en de lokale recherche zijn ook daar ter plaatse gekomen." Het parket heeft voor de twee schietpartijen tegen woningen een onderzoeksrechter gevorderd voor moordpoging en voor inbreuken op de wapenwet. "Of er een verband is tussen de twee zaken en of er een link is met het drugsmilieu, wordt nu verder onderzocht door de onderzoeksrechter."