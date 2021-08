Erge droogte treft de Paraná-rivier en bedreigt een enorm ecosysteem

De Paraná is de tweede langste rivier van Zuid-Amerika, na de Amazone, en stroomt door Brazilië, Paraguay en Argentinië. Hij krijgt water van onder meer de Paraguay-rivier, die dan weer veel van zijn water onttrekt aan de Pantanal, een enorm moerasgebied in de regio Mato Grosso in Brazilië. De Paraná en zijn aquifers leveren drinkwater aan zo'n 40 miljoen mensen in onder meer Brazilië en Argentinië en de lage waterstanden veroorzaken nu al tekorten. Volgens het Nationaal Waterinstituut van Argentinië staat de Paraná op zijn laagste peil sinds 1944. Het instituut vreest dat de situatie nog erger zal worden en dat in september het peil op zijn laagste niveau ooit zal staan in verschillende provincies. "De rivier waarschuwt ons dat hij niet oneindig is en veel zorg nodig heeft", zei milieu-activist Jorge Bartoli, de coördinator van de organisatie 'El Paraná No Se Toca' (de Paraná moet onaangetast blijven). "Het feit dat er momenteel in 7 Argentijnse provincies een waternoodtoestand is afgekondigd door de nationale regering, is een scenario dat niemand zich had kunnen voorstellen."

Een video met beelden van de lage waterstanden in de Paraná. Videospeler inladen...

Recorddroogte in Brazilië

De lage waterstand is te wijten aan een recorddroogte in Brazilië, waar de Paraná ontspringt.

De regio's in het midwesten en het zuiden van Brazilië worden getroffen door een erge watercrisis. De waterreservoirs, zelfs dat van de enorme Itaipu-dam, staan op hun laagste niveaus in 91 jaar en de Braziliaanse overheid heeft de noodtoestand afgekondigd in 5 staten: Minais Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo en Paraná. "De laatste 2, 3 jaar is er minder regen gevallen in de regio's van het midwesten en het zuidoosten van Brazilië, ook in het Pantanal-gebied waar zich het bovenste stroomgebied van de Paraná bevindt. Er is een vermindering van de neerslag geweest, vooral in de zomermaanden december, januari en februari", zei Jose Marengo, een klimatoloog bij het Brazilaanse instituut dat waarschuwt voor natuurrampen en ze opvolgt. Lagere waterstanden maken deel uit van een natuurlijke cyclus, maar specialisten zeggen dat het scenario nu meer extreem is door de opwarming van de aarde. "De klimaatveranderingen die vroeger minder frequent waren, komen nu meer en meer voor", zei Marengo. Milieu-activisten zeggen dat de massale ontbossing in het gebied bijdraagt aan het probleem.

Inwoners van een vissersdorpje op Espinillo-eiland in de Paraná dragen goederen naar het dorp over een droog gevallen arm van de delta van de Paraná. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Problemen voor vissers en scheepvaart

De lage waterstand is een bedreiging voor de productiviteit van de landbouw in het getroffen gebied en ook de vissers zien hun levensonderhoud in het gedrang komen. "In elk net één enkele vis, één enkele vis. We vangen niets", zei visser Marta Sendra. Zijn 63-jarige collega Oscar heeft nog nooit zoiets meegemaakt. "Dit is niet normaal", zei hij. "Ik heb vaak droogtes gezien toen ik een kind was. Ik heb droogtes zoals deze gekend, maar die duurden maar kort, een maand of 2. Ze waren niet als deze, die al 2 jaar duurt. Dat heb ik nog nooit gezien. En wat nog erger is, het lijkt erop dat het water zelfs nog meer zal dalen."

Een visser haalt een 'sabalo' naar boven in de Paraná ter hoogte van Rosario in Argentinië. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

De lage waterstand bemoeilijkt ook het transport van goederen. Het grootste deel van de Paraná is bevaarbaar voor grote schepen en de rivier is dan ook een belangrijke waterweg die diepwaterhavens in het binnenland van Argentinië en Paraguay verbindt met de oceaan. Grote schepen moeten nu echter 20 procent minder lading aan boord nemen om op de rivier te kunnen blijven varen, zei Guillermo Miguel, de directeur van de haven van Rosario in Argentinië. Daardoor wordt het transport duurder. In 2019 werd 79 miljoen ton graan, meel en olie geëxporteerd vanuit Rosario. Daarmee is het een van de belangrijkste draaischijven voor de export van landbouwgoederen ter wereld.

Een graanschip ligt voor anker in de Paraná terwijl het wacht om haven van Rosario binnen te varen. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Afval is bloot komen liggen op de oevers van de Paraná aan de Rosario-Victoria-brug in de buurt van de stad Rosario in Argentinië. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Een bootje ligt in een droog gevallen kreek in een vissersdorp op Espinillo-eiland, een eiland in de delta van de Paraná. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved