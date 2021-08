Inreisverbod uit landen met hoog besmettingsrisico opgeheven

In juni was er nog inreisverbod goedgekeurd voor 27 landen, waar de situatie als zeer zorgwekkend werd beschouwd. Het ging om landen waar varianten van het coronavirus, vooral de deltavariant, steeds meer om zich heen grepen.

Het ging onder meer om het Verenigd Koninkrijk en vooral landen in Latijns-Amerika, zoals Bolivia, Chili of Peru. In Afrika ging het onder meer om Tunesië, Congo, Oeganda, Mozambique, Zimbabwe en Namibië.

Belgen die in die landen woonden en daaruit zouden terugkeren, moesten een quarantaine van 10 dagen respecteren. Voor buitenlanders die uit die landen kwamen, was er een strikt inreisverbod.

Maar omdat de deltavariant van het coronavirus nu ook in ons land dominant is geworden, is zo'n strikt inreisverbod zinloos geworden. Voor reizigers uit de desbetreffende landen zijn er wel nog steeds strikte coronamaatregelen, zoals een verplichte coronatest en een quarantaine van 10 dagen.