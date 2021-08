Kiesraad in Nicaragua zet belangrijkste oppositiepartij buitenspel

De beslissing van de kiesraad kwam er na een klacht van de Liberaal Constitutionalistische Partij (PLC), die op goede voet staat met de regering. PLC heeft aangeklaagd dat CxL geleid zou worden door Carmella Rogers Amburn, die zowel de Amerikaanse als de Nicaraguaanse nationaliteit heeft, wat in strijd is met de kieswet.

De verkiezingsrechtbank besliste daarop over te gaan tot "de nietigverklaring van de rechtspersoonlijkheid van de Burgerpartij voor de Vrijheid".

Eerder deze week werd de 27-jarige Berenice Quezada onder huisarrest geplaatst, in 2017 de winares van Miss Nicaragua. Zij had zich maandag geregistreerd als kandidaat-vicepresident voor CxL. Ze kwam samen op met presidentskandidaat Oscar Solbalvarro. Die was in de jaren 1980 beter bekend als Ruben, een generaal van een Contra-rebellengroep die vocht tegen de linkse Sandinistas van Ortega.

De kiesraad had de voorbije maanden al twee andere oppositiepartijen uitgesloten van de verkiezingen. De 75-jarige president Daniel Ortega, een gewezen guerrillero, en zijn 70-jarige vrouw en vicepresidente Rosario Murillo, lijken nu geen ernstige tegenkandidaten meer te hebben bij de komende verkiezingen. Op 7 november vinden zowel presidents- als parlementsverkiezingen plaats in Nicaragua.