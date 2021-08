Kool & The Gang-lid Dennis 'Dee Tee' Thomas overleden

Thomas was een van de originele bandleden van de groep waarin hij onder meer saxofoon, fluit en percussie speelde. Ook fungeerde hij vaak als "ceremoniemeester" of MC tijdens concerten. De muzikant trad afgelopen week nog op met Kool & The Gang in de Hollywood Bowl in Los Angeles.

Met de funkgroep boekte Thomas wereldwijd succes. De band werd in 1964 opgericht door de gebroeders Ronald en Robert Bell, samen met Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown en Ricky West. Hoewel de groep eerst nog een aantal andere namen bedacht voor hun band, gingen ze uiteindelijk voor de naam Kool & The Gang. Hun karakteristieke geluid was een mix van jazz, soul en funk.

De band won een Grammy en had muzikale samenwerkingen met onder meer Elton John, Kid Rock, The Roots en Dave Matthews Band. Ook gingen ze op tournee met rockband Van Halen.

In 2015 werd de band geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hun bekendste hits zijn Ladies' Night, Get Down On It, Fresh, Cherish en Celebration.