Coronablog - 382 covidpatiënten liggen in het ziekenhuis, bijna 100 onder hen hebben intensieve zorg nodig

In de ziekenhuizen in ons land liggen in totaal nog 382 covidpatiënten en bijna een vierde van hen heeft intensieve zorg nodig. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Goed nieuws is wel dat er mogelijk in het najaar al een antilichamentherapie via een infuus zou komen. Volg al het coronanieuws in onze coronablog.