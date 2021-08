Opnieuw tienduizenden Fransen de straat op tegen coronapas

In verschillende steden over heel Frankrijk zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen tegen onder meer de coronapas. Volgens de nieuwszender BFMTV gingen tussen de 10.000 en 20.000 mensen de straat op in Nice, aan de Middellandse Zee. Volgens officiële bronnen waren er afgelopen weekend over het hele land meer dan 200.000 deelnemers aan de betogingen.