Politiemensen kunnen uurtje sport per week laten tellen als werkuur

Zowat alle sporten komen in aanmerking, behalve gevaarlijke sporten zoals motorsporten, bungeespringen of wildwaterkajakken. Ook denk- en behendigheidssporten zoals schaken, biljart en duivensport zijn uitgesloten. Politiemensen hoeven ook niet speciaal lid te worden van een sportclub: "Gewoon zelf een uurtje gaan lopen of fietsen komt ook in aanmerking. De agent moet op erewoord verklaren dat hij of zij dat gedaan heeft", zegt Berger.