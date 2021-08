Franse auto crasht onder viaduct Gentbrugge na achtervolging op E17, twee voortvluchtigen gearresteerd

In de omgeving van de Gentbrugse Meersen was vandaag veel politie op de been. De federale politie was er op zoek naar twee voortvluchtigen en werd daarin bijgestaan door de Gentse politie. Er werd ook een helikopter ingeschakeld.

De twee voortvluchtigen zaten in een Franse auto die op de E17 door de politie achtervolgd werd. Ze reden toen in de richting van Antwerpen. Onder het viaduct van Gentbrugge, onder de E17, botsten ze tegen een verkeersbord (zie foto). De twee inzittenden sloegen op de vlucht, maar zijn intussen weer ingerekend.

Wie de twee inzittenden zijn en waarom ze op de snelweg achtervolgd werden, is nog niet duidelijk.