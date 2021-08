Gezonken sleepboot in de haven van Antwerpen is geborgen

Vrijdagmiddag zonk de sleepboot Odin in het Hansadok in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde bij een manoeuvre met een duwboot. Twee bemanningsleden van de sleepboot sprongen in het water. De drenkelingen werden veilig uit het water gehaald. De zeevaart in het Hansadok was gestremd en de binnenvaart werd beperkt.

De sleepboot zakte naar de bodem van het dok, zo'n 15 meter diep. De berging van de sleepboot werd na 30 uur tot een goed einde gebracht. De impact voor het geplande scheepvaartverkeer bleef beperkt.