Stijn Vercruysse in Griekenland: "Er zijn hier nu drie grote hotspots"

Op Evia heeft Vercruysse geen blusvliegtuigen of blushelikopters gezien. "De mensen hier kijken ontredderd en angstvallig toe", zegt hij. "Wij zitten hier in een dorp, en mensen zijn bang dat het vuur vannacht deze richting uit komt als de wind opkomt." Enkele tientallen dorpen in de buurt zijn intussen al onruimd.

"Onderweg naar hier hebben we een glimp kunnen opvangen van de grote brand ten noorden van Athene. Daar hebben we geen vlammen gezien, maar wel een heel grote rookontwikkeling, en zeer veel blusvliegtuigen die elke opflakkerende brand proberen te blussen."

De brand in de buurt van Athene lijkt vandaag min of meer onder controle, maar dat betekent niet dat de brandweer daar nu werkloos is. "We hebben heel veel brandweermannen aan de kant van de weg en aan tankstations gezien. Ze rustten er even uit voor ze terug de vlammen in gingen."