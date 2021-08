Taliban verovert tweede provinciehoofdstad in Afghanistan, VS en VK roepen burgers op land "onmiddellijk" te verlaten

De taliban veroverde gisteren in Afghanistan een eerste provinciehoofdstad, het gaat om de stad Zaranj in het zuidwesten van het land. Vandaag kan de fundamentalische beweging er Sjeberghan aan toevoegen.



Sinds de terugtrekking van de Amerikaanse en NAVO-strijdkrachten uit Afghanistan in mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden zeer veel terrein gewonnen. Na een opmars op het platteland, richt de taliban zich nu ook op grotere steden.