De Nederlandse grens over? Hou dan vanaf vandaag rekening met controles (en hou je coronapaspoort klaar)

Wie niet in orde is, zal meteen een boete van 95 euro moeten betalen. De nieuwe regel geldt wel niet voor wie minder dan twaalf uur naar Nederland gaat, en omgekeerd voor Nederlanders die minder dan 12 uur in ons land hebben verbleven. Wie dus net over de grens werkt of daar boodschappen moet doen, hoeft dus strikte genomen geen bewijs voor te leggen.