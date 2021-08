Onweersbuien en rukwinden verwacht, mogelijk met schade tot gevolg: code oranje van kracht

Binnenlandse Zaken heeft ook tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd, voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer. Het nummer 112 mag je enkel bellen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

De storing is ons land binnengekomen via de Franse grens en verlaat op het einde van de avond geleidelijk ons land in het oosten. In het tweede deel van de nacht wordt het droger met opklaringen vanaf het zuidwesten.

Morgen is het behoorlijk winderig met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de namiddag vallen er nog een paar buien met een eventuele donderslag, vooral in het oosten.