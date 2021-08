Zonneboot van farao Cheops overgebracht naar Groot Egyptisch Museum

"Nadat hij de straten van Gizeh doorkruiste in een autonoom voertuig, beëindigde de boot van Cheops, die in 1954 werd ontdekt in de zuidelijke hoek van de Grote Piramide, zijn lange reis naar het Groot Egyptisch Museum (GEM)", aldus een verklaring van het ministerie. De Grote Piramide van Caïro - ook bekend als de Piramide van Cheops - is de grootste van de drie piramides in Gizeh en herbergt het graf van de farao.