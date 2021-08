65 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om: Marcinelle herdenkt mijnramp Bois du Cazier

De meeste slachtoffers (136) waren van Italiaanse origine. Zoals elk jaar was er een Italiaanse delegatie aanwezig op de herdenkingsplechtigheid.

De ramp in de verouderde steenkoolmijn van Bois du Cazier is eigenlijk te wijten aan een misverstand tussen mijnwerkers op verschillende niveaus in de mijn, waardoor onder meer hoogspanningskabels en een oliedrukleiding afbraken. Daardoor ontstond een felle brand, waarbij giftige gassen via het ventilatiesysteem werden verspreid. Door de hitte braken kabels en donderden twee liftkooien naar beneden. de mijnwerkers zaten vast als ratten in een val.

De reddingsoperatie duurde weken, maar de veruit de meeste slachtoffers werden dood bovengehaald.