Actievoerders vervangen "verdwenen" beeld Leopold II door beeld van Patrice Lumumba

Actievoerders hebben dit weekend een beeld van een geketende Congolese oud-premier Patrice Lumumba geplaatst op de sokkel van een buste van Leopold II die vorige maand is "verdwenen". Volgens actievoerder Piet Wittevrongel gaat het om een tijdelijke en symbolische actie tegen de aanwezigheid van de figuur van de voormalige koning in het Oostendse straatbeeld. Het beeld van Patrice Lumumba staat intussen in een café in Oostende.