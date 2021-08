Al 150.000 hectare bos in vlammen opgegaan dit jaar in Bolivia

In totaal 147.254 hectare ging in de vlammen op, zegt Yovenka Rosado, die het bosprogramma in deze regio coördineert, in een persbericht. In de eerste dagen van augustus werden 831 uitbraken geregistreerd, voor de rest van het jaar waren er dat 15.555, aldus Rosado. In het gebied San Matías, dat bijzonder getroffen is door de branden, dreigt momenteel een natuurpark in vlammen op te gaan.

De ngo Friends of Nature Foundation (FAN) schat dat in 2010 meer dan 2,3 miljoen hectare bos en weiland door brand is verwoest. In 2019 verwoestten enorme branden 6,4 miljoen hectare in het Amazonegebied van dit land, volgens dezelfde ngo.