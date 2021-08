BEKIJK - Antwerp Pride laat LGBTQ+-personen schitteren, maar: “Ik kan nog steeds vermoord worden om wie ik ben”

Vandaag start de Antwerp Pride, een meerdaags festival dat de LGBTQ+-gemeenschap (holebi's en transpersonen red.) viert en de lange weg die de ze al heeft afgelegd naar aanvaarding en gelijke kansen. De organisatie zet voor de gelegenheid 13 holebi's en vrienden van de holebigemeenschap in de kijker in het project "Trail of Stories". Ook VRT NWS sprak met hen en luisterde naar hun bezorgdheden. "Ik zie een duidelijke tendens naar meer agressief gedrag", getuigt een van hen. "Een groeiende tendens naar homohaat en holebifobie in binnen-en buitenland is duidelijk voelbaar. Daar lig ik vaker wakker van."