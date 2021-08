Gentse atletiekclub Bashir Abdi in extase na marathonbrons

Bashir schreeuwde zijn ambities niet op voorhand van de daken. “Dat is niks voor hem, hij zou dat hautain vinden. Maar hij gaf bij mij wel toe dat hij droomde van een medaille en dat wel realistisch kon worden. Zo is hij ook. Als hij ergens voor gaat, dan doet hij er alles voor. Iedereen gunt het hem ook zo hard. Nochtans was hij er op voorhand niet gerust in. We hoorden elkaar in de weken voor de wedstrijd dagelijks. Door de jetlag kon hij er maar moeilijk goed slapen en hij piekerde zich suf. Vlak voor zijn marathon stuurde ik hem nog een berichtje om hem te motiveren: ‘Bashir, als jij het lastig hebt, denk dan dat alle atleten het lastig hebben. Maar jij bent mentaal sterker en kunt echt nog beter dan hen.’ Die mentale kracht heeft hem naar het podium geleid.”

In de eerste interviews na de marathon gaf Abdi al aan dat hij in Parijs voor het allerhoogste wil gaan. Steun van zijn fans zal hij dan zeker genoeg krijgen. “Dan zakken we met enkele bussen af naar daar”, lacht Misplon.