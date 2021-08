Basketbalbond en Belgian Cats vragen ontslag Eddy Demarez

"De uitspraken van de heer Demarez over onze olympische atleten zijn onaanvaardbaar. Deze zijn niet alleen voor de Belgian Cats, maar ook voor een veel breder publiek zeer beledigend. Zijn woorden raken iedereen die het voorwerp is van discriminatie, niet alleen in de sport, maar tevens daarbuiten. Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema's die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen. Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn."