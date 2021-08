BEKIJK – VRT NWS op Griekse eiland Evia: "Toestand dramatisch, brandweer wellicht niet voorbereid op bosbranden"

In Griekenland strijden honderden brandweerlui in verschillende regio's tegelijk tegen de alles verwoestende bosbranden. Onze ploeg is op het eiland Evia, waar vooral in het noorden de situatie rampzalig blijft. Zowel de brandweerploeg als het blusmateriaal is verouderd, inwoners voelen zich in de steek gelaten. Bekijk hieronder de reportage en het liveverslag van onze ploeg ter plaatse.