Bromfietser (40) in levensgevaar na val in Berchem

Een bromfietser is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val in de nacht van zaterdag op zondag. Dat gebeurde op de Grotesteenweg in Berchem. Vermoedelijk is het slachtoffer, een man van 40, eerst tegen een verkeersbord gereden. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen anderen bij het ongeval betrokken, meldt de politie.