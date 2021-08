Coronaeditie Theater Aan Zee lokt toch 50.000 bezoekers naar Oostende

Theater Aan Zee was dit jaar goed voor meer dan 700 voorstellingen op 25 openluchtlocaties en 12 binnenlocaties. In totaal werden 50.000 tickets verkocht, goed voor een zaalbezetting van 85 procent. Theater Aan Zee had zelfs evenveel bezoekers als voor de coronacrisis. "Deze editie deed ons terug aanhaken bij het leven. De honger, gulzigheid en gretigheid bij het publiek waren groot. Met het festival hadden we de ambitie om te 'repareren', te helen", aldus gastcurator Caroline Pauwels.

Verwondering en zorgeloosheid waren de centrale thema's van TAZ 2021. Eén van de hoogtepunten was de opener "De Reus in de Mens", die mensen met een bijzondere kwetsbaarheid op het podium bracht. Ook het project "De Grootste Bloemenzee" sprong in het oog, waarbij duizenden papieren strandbloemen voor dag en dauw het strand van Oostende kleur gaven.

TAZ is ook een platform voor de jongere generatie. Zo organiseerde jongerenwerking TAZ in het voormalige zwembad een tweedaagse voor jongeren. Op diezelfde plaats werd door het jeugdig geweld ook het stuik "Ten Oorlog" opgevoerd.

Volgend jaar is de 25e editie van Theater Aan Zee. De jubileumeditie zal plaatsvinden van 27 juli tot 6 augustus.