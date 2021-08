Defensie gaat verdeling voeding coördineren

Sinds dag één levert Defensie steun voor de redding en de evacuatie van personen, het leveren van zandzakken, veld- en logementsbedden, het ruimen, het transport van voedsel, het wegpompen van water of het opkuisen, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). "Vandaag, versterkt ze haar actie voor wat betreft de coördinatie en de verdeling van voedsel, op vraag van de gemeenten en van minister-president Elio Di Rupo, met wie we dagelijks in contact zijn."