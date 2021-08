Dronken man, die pas vrijgelaten werd onder voorwaarden, probeert gevangenis van Turnhout binnen te klimmen

Even na middernacht kreeg de politie in Turnhout de melding dat iemand op de zware toegangspoort was geklommen van de gevangenis in de Wezenstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een jongeman aan die duidelijk onder de invloed van alcohol was. Volgens de politie was dat mogelijk te wijten aan de kermis die vrijdag startte op de Grote Markt.

De politie noemt het vrij uniek dat iemand de gevangenis probeert binnen te geraken, in plaats van buiten. Maar de man bleek wel gekend bij het gevangeniswezen. Volgens de politie werd hij recent onder strenge voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Zo mag hij onder andere drie maanden lang zijn woning niet verlaten tussen 22 en 7 uur.

Toch moest hij niet meteen in de gevangenis blijven. Hij werd wel meegenomen door de politie en bij hen opgesloten voor openbare dronkenschap. Er werd ook een proces-verbaal opgemaakt.