Electrozaken uit Pajottenland helpen inwoners van Goffontaine: "Solidariteit geeft warm gevoel"

Voor Franky Timmermans van de gelijknamige electrozaak in Herne is het al de vierde steunactie dit jaar. "Enkele weken geleden hielpen we al mensen tijdens de wateroverlast in onze eigen gemeente en in de buurgemeenten. In Wallonië boden we al hulp via een klant die daar een buitenverblijf heeft. Dit is het vierde initiatief. Geef toe, als je in deze omstandigheden zelf nog eens een tas koffie kan klaarmaken, dat geeft toch troost. Dat die slachtoffers in de miserie zitten is niet fijn, maar die solidariteit geeft wel een warm gevoel", besluit Franky.