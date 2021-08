Familie en vrienden trots op Olympisch brons voor Pieter Devos: "Van kindsbeen af gedreven ruiter"

Caroline Poels, de partner van Pieter, is superblij. "Het is toch wel een speciaal traject geweest want hij wist tot het allerlaatste niet of hij zou kunnen starten. Ik had superveel zenuwen. Er spelen zoveel factoren mee, kleine details die maken of je een goede prestatie neerzet of niet. Zijn paard Claire hebben we samen opgeleid. Het is geen gemakkelijk paard; ze heeft veel temperament. Maar Pieter en Claire kennen mekaar nu door en door. Dat maakt het zo mooi dat ze dit samen bereikt hebben."