Grootste Sikhtempel van de Benelux staat in Sint-Truiden

In 1992 opende de eerste Gurdwara van Belgie de deuren in Halmaal (Sint-Truiden). Door de jaren heen groeide de Sikh-gemeenschap aanzienlijk en de gebedsplaats daar werd veel te klein. In de nieuwe Gurdwara aan de Diestersteenweg kunnen in niet-coronatijden 1.000 gelovigen terecht. De Truiense Sikhs zijn blij dat hun nieuwe gebedsplaats de deuren heeft geopend. “Ik heb er geen woorden voor”, zo zei Singh Kalmanjit. “We hebben zo een chique gebouw gekregen en iedereen is blij. Dit is voor ons een groot feest. Zo een gebouw hier in België waar we allemaal samen konden zijn was eigenlijk onze droom".