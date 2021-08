Hevige bosbranden in Siberië winnen aan terrein

In Siberië wordt vooral de regio van Jakoetsk, in het noordoosten, bijzonder hard getroffen door branden. Jakoetsk, de hoofdstad van de autonome republiek Jakoetië, ligt op zowat 5.000 kilometer van Moskou. Er zijn bijna 100 actieve branden. Er werden tientallen huizen in de as gelegd en in verschillende districten werd de noodtoestand uitgeroepen.

Jakoetsk wordt ook wel eens "de koudste stad van de wereld" genoemd. Maar dat is momenteel anders, de regio beleeft namelijk de warmste en droogste zomer in ruim 100 jaar, melden lokale autoriteiten. Ook andere regio's in Siberië, zoals Irkoetsk en Krasnojarsk, zijn gehuld in rook.