Noord-Koreaanse leider stuurt hulpgoederen naar overstroomde gebieden

Op beelden die zaterdag door de Noord-Koreaanse staatszender KCTV getoond werden, is te zien dat huizen tot aan het dak onder water staan. Verschillende bruggen lijken ook te zijn beschadigd door de hevige regenval. In de provincie Hamgyong-namdo zijn door een dijkbreuk wegen en huizen beschadigd en zijn honderden hectaren landbouwgrond ondergelopen.

Kim Jong-un heeft zondag het bevel gegeven om goederen en financiële steun naar de getroffen provincie te sturen, zo meldt het nationale nieuwsagentschap KCNA.

De Noord-Koreaanse leider had in juni nog toe gegeven dat zijn land te kampen had met een "gespannen voedselsituatie". Het noodweer dreigt de toestand alleen maar erger te maken. Het voedseltekort in het land kan volgens een prognose van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN oplopen tot 860.000 ton.