Belgen nemen 7 olympische medailles mee naar huis: hoe trots mogen we zijn? En mogen we van meer dromen? 

Net bij de federaties is er nog progressie nodig - denk maar aan het zwemmen of taekwondo. "We hebben sterke federaties nodig met sterk leiderschap en daar kunnen we nog stappen zetten", klinkt het bij De Bosscher. "Het is heel belangrijk dat directeurs begrijpen dat dingen moeten veranderen, dat we anders moeten doen dan het verleden om vooruitgang te boeken." Dat is meteen ook het verschil met Nederland, waar ze hele sterke structuren hebben die dat inzien. "De laatste 10 jaar hebben we in Vlaanderen een goede structuur, in samenwerking met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), maar in Nederland is die langetermijnplanning al veel langer bezig. Wij moeten snel kunnen inspelen, de beste trainers binnenhalen, inzetten op infrastructuur, op nieuwe disciplines."