Ontvoerd Nigeriaans schoolmeisje na zeven jaar herenigd met familie

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar oud, ontvoerd in een school in Chibok, in de Nigeriaanse deelstaat Borno. De ontvoeringsactie van Boko Haram leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Heel wat slachtoffers werden intussen weer vrijgelaten of teruggevonden door het leger, maar volgens Amnesty International zijn nog altijd een honderdtal meisjes vermist.

Volgens de gouverneur van Borno, Babagana Umara Zulum, heeft een van de vermiste meisjes zich bij het leger aangegeven. Dat gebeurde al op 28 juli, maar het nieuws wordt nu pas bekendgemaakt omdat men haar de tijd wilde geven om het contact met de familie te herstellen.

"Ik ken de gevoelens van de familieleden van de meisjes die nog steeds gevangen zitten. Maar we moeten hoopvol blijven, vooral na de ontwikkeling van vandaag", zo verklaarde de gouverneur.

Na Chibok heeft Boko Haram in het noorden van Nigeria nog tal van andere grootschalige ontvoeringsacties uitgevoerd in meisjesscholen. Als gevolg daarvan zijn honderden scholen gesloten.