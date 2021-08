Taliban rukken op in Afghanistan en veroveren ook strategische provinciestad Kunduz  

De voorbije dagen hebben de taliban ook twee andere provinciehoofdsteden ingenomen. Vrijdag slaagde de fundamentalistische organisatie er de eerste keer in om een provinciehoofdstad te veroveren, meer bepaald Zaranj in het zuidwesten van het land. Gisteren volgde de stad Sjeberghan, de hoofdstad van de provincie Jowzjan in het noordwesten van het land.



Ook vanmorgen is Sar-e-Poel in handen van de taliban gevallen, nog een andere provinciehoofdstad in het noordwesten van Afghanistan. Ze namen de zetel van de gouverneur en het hoofdkwartier van de politie in.